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Укр / Рус
Укр / Рус

Западные дипломаты поздравляют украинцев с Днем достоинства

Воскресенье, 21 ноября 2021, 10:30

Ряд западных посольств обнародовали приветствие для украинцев к восьмой годовщине начала Революции достоинства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня, в День достоинства и свободы, Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации. ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех тех, кто боролся за них", - пишет представительство Евросоюз в Украине.

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - написала посол Британии Мелинда Симмонз.

"Восемь лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться стойким партнером Украины на пути к евроатлантической интеграции и в её противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - говорит в своем приветствии временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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