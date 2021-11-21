Западные дипломаты поздравляют украинцев с Днем достоинства

Ряд западных посольств обнародовали приветствие для украинцев к восьмой годовщине начала Революции достоинства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня, в День достоинства и свободы, Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации. ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех тех, кто боролся за них", - пишет представительство Евросоюз в Украине.

🇪🇺 Today, the Day of Dignity and Freedom, 🇺🇦 marks historic events that expressed Ukrainians' high aspirations for democracy & freedoms, with Euromaidan becoming a key moment in nation-building. 🇪🇺 recognises Ukraine's European aspiration & honours all those who fought for it. pic.twitter.com/gwwdaCK8Ym — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 21, 2021

"Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны", - написала посол Британии Мелинда Симмонз.

Сьогодні #Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія🇬🇧 поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України🇺🇦 у розбудові та захисті вільної й демократичної країни. pic.twitter.com/cCD0O5Qsfn — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 21, 2021

"Восемь лет назад обычные граждане вышли на киевский Майдан ради мечты видеть Украину частью объединенной, свободной и мирной Европы. США будут оставаться стойким партнером Украины на пути к евроатлантической интеграции и в её противостоянии тем, кто пытается нарушить волю украинского народа", - говорит в своем приветствии временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.