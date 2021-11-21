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Китай понизив рівень дипломатичних відносин з Литвою за відкриття представництва Тайваню

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Неділя, 21 листопада 2021, 11:33

Китай у відповідь на відкриття у Литві представництва Тайваню вирішив понизити рівень дипломатичних відносин і більше не відправлятиме посла до Вільнюса.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву МЗС Китаю оприлюднило 21 листопада. 

"Китайська сторона висловлює своє рішуче обурення і протест проти цього рішення та вирішила понизити рівень дипломатичних відносин з Литвою до рівня тимчасового повіреного… У світі є тільки один Китай, а уряд КНР - єдиний легітимний уряд, що представляє увесь Китай", - заявили у Пекіні. 

В МЗС Литви висловили жаль з приводу цього рішення та зауважили, що Литва має право розширювати свої відносини з Тайванем і що відкрите представництво не вважається дипломатичною місією. 

"Литва підтверджує дотримання політики "одного Китаю", але, водночас, має право розширювати співпрацю з Тайванем і приймати та засновувати недипломатичні представництва задля практичного розвитку таких відносин, як і роблять і багато інших країн. Відкриття офісу представництва Тайваню грунтується на економічних інтересах", - йдеться у заяві Вільнюса. 

Нагадаємо, про початок роботи представництва Тайваню у Вільнюсі, що де-факто є посольством, повідомили 18 листопада. Китай після цього висловив протест і закликав Литву переглянути рішення, заявляючи, що це підриває принцип "одного Китаю", суверенітет і територіальну цілісність країни та є "грубим втручанням у внутрішні справи Китаю". 

Ще влітку оголошення про майбутнє відкриття офісу викликало роздратування офіційного Пекіна, зокрема, Китай відкликав свого посла і попросив посла Литви покинути країну. Посол Литви у Китаї Діана Мічевічене повернулася до Вільнюса для консультацій у вересні.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем. З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці. 

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

На початку листопада Китай пригрозив наслідками через візит на острів офіційної делегації Європарламенту.

У 2020 році між Пекіном і Прагою виник скандал через візит на Тайвань голови Сенату Чехії.

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