Китай висловив обурення Литві у зв’язку з відкриттям представництва Тайваню

Китай висловив протест Литві у зв’язку з початком роботи у Вільнюсі офісу представництва Тайваню.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву 19 листопада оприлюднило Міністерство закордонних справ Китаю.

У Пекіні наголосили, що раніше неодноразово заперечували проти такого кроку і це підриває принцип "одного Китаю", суверенітет і територіальну цілісність країни та є "грубим втручанням у внутрішні справи Китаю".

"Китай висловлює рішучий протест і заперечення через цей особливо кричущий акт, і вживатиме усіх необхідних заходів для захисту національного суверенітету й територіальної цілісності. Відповідальність за усі наслідки цього покладаються на литовську сторону, - йдеться у заяві. - У світі є тільки один Китай, а Тайвань є невід’ємною частиною його території, і уряд КНР є єдиним легітимним урядом, що представляє увесь Китай. Вимагаємо від Литви негайно виправити це хибне рішення".

Нагадаємо, про початок роботи представництва Тайваню у Вільнюсі, що де-факто є посольством, повідомили 18 листопада.

Ще влітку оголошення про майбутнє відкриття офісу викликало роздратування офіційного Пекіна, зокрема, литовського посла попросили покинути країну. Посол Литви у Китаї Діана Мічевічене повернулася до Вільнюса для консультацій у вересні.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем. З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці.

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

На початку листопада Китай пригрозив наслідками через візит на острів офіційної делегації Європарламенту.

У 2020 році між Пекіном і Прагою виник скандал через візит на Тайвань голови Сенату Чехії.

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