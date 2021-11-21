У Мілані та Римі кілька тисяч людей протестували проти ковід-сертифікатів

У Мілані та Римі відбулися чергові протести проти застосування ковід-сертифіката як перепустки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

У Римі, за оцінками поліції, в районі античної арени Circus Maximus зібралось близько 4 тисяч людей, вигукуючи гасла "Cвобода!" та "Ні ковід-сертифікатам", в основному без масок.

З настанням темряви люди засвітили ліхтарики і фаєри. Зібрання закінчилось імпровізованим концертом співака Джузеппе Повіа, який приєднався до протесту.

У Мілані, пише Corriere della Sera, демонстрацію незадовго після початку заблокували і людям не дали зібратися на Piazza Fontana, як планували організатори. Правоохоронці просили людей розходитися, а у найбільш обурених перевіряли документи.

Група з кількох десятків людей спробувала прорватись туди через бар’єри іншим шляхом, але їм завадили. У підсумку ідентифікували 257 осіб і виписали 49 штрафів за блокування вулиць, а двом людям - за опір представникам правоохоронних органів.

Як пише видання, цього разу зібрання у Мілані - вже вісімнадцяте - стало найменшим з попередніх, були присутні кількасот людей, тоді як на окремих попередніх бувало від декількох до 10 тисяч.

Нагадаємо, Італія першою у Європі запровадила вимогу ковід-сертифіката для допуску на робочі місця, незалежно від професії.