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У Мілані та Римі кілька тисяч людей протестували проти ковід-сертифікатів

Неділя, 21 листопада 2021, 12:38

У Мілані та Римі відбулися чергові протести проти застосування ковід-сертифіката як перепустки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

У Римі, за оцінками поліції, в районі античної арени Circus Maximus зібралось близько 4 тисяч людей, вигукуючи гасла "Cвобода!" та "Ні ковід-сертифікатам", в основному без масок.

 
 

З настанням темряви люди засвітили ліхтарики і фаєри. Зібрання закінчилось імпровізованим концертом співака Джузеппе Повіа, який приєднався до протесту. 

У Мілані, пише Corriere della Sera, демонстрацію незадовго після початку заблокували і людям не дали зібратися на Piazza Fontana, як планували організатори. Правоохоронці просили людей розходитися, а у найбільш обурених перевіряли документи.

 

Група з кількох десятків людей спробувала прорватись туди через бар’єри іншим шляхом, але їм завадили. У підсумку ідентифікували 257 осіб і виписали 49 штрафів за блокування вулиць, а двом людям - за опір представникам правоохоронних органів. 

Як пише видання, цього разу зібрання у Мілані - вже вісімнадцяте - стало найменшим з попередніх, були присутні кількасот людей, тоді як на окремих попередніх бувало від декількох до 10 тисяч.

Нагадаємо, Італія першою у Європі запровадила вимогу ковід-сертифіката для допуску на робочі місця, незалежно від професії. 

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