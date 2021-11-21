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Спікеру польського Сенату надіслали посилку із вибухівкою

Неділя, 21 листопада 2021, 21:22

До Сенату (верхньої палати парламенту) Польщі надійшла посилка на ім'я спікера Томаша Гродзького, в якій виявили вибухівку та погрози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гродзький написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ось до чого призводить індустрія зневаги та політичних опонентів. На моє ім'я до Сенату прийшла посилка — лист із погрозами розправи та вибухівкою. Посилання забрали відповідні служби. Я сподіваюся, вони швидко впораються зі злочинцем! - написав політик. 

Нагадаємо, Гродзький є представником опорзиційної партії "Грпомадянська платформа". У Сенаті більшість мандатів належить опозиції, що ускладнює правлячій партії "Право і cправедливість" прийняття законів. 

Польські ЗМІ повідомляють подробиці інциденту. За інформацією телеканалу TVN24,  всередині посилки був нітроцелюлозний порох, який використовується у стрілецькій зброї та артилерії.

Лист містив погрози не лише Гродзькому, але і його однопартійцям: голові "Громадянської платформи" Дональду Туску, депутатам Сейму Даріушу Йонському та Павелу Ковалю, а також ветерану Варшавського повстання Ванді Трачик-Ставській.

Автор листа підписався "лісовим вартовим".

Видання нагадує, що раніше лист із погрозами отримав Дональд Туск, у цій справі триває розслідування. 

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Польща тероризм
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