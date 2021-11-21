Спікеру польського Сенату надіслали посилку із вибухівкою

До Сенату (верхньої палати парламенту) Польщі надійшла посилка на ім'я спікера Томаша Гродзького, в якій виявили вибухівку та погрози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гродзький написав на своїй сторінці у Twitter.

"Ось до чого призводить індустрія зневаги та політичних опонентів. На моє ім'я до Сенату прийшла посилка — лист із погрозами розправи та вибухівкою. Посилання забрали відповідні служби. Я сподіваюся, вони швидко впораються зі злочинцем! - написав політик.

Oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka - list z groźbami śmierci i materiał wybuchowy. Przesyłkę przejęły odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy! — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 20, 2021

Нагадаємо, Гродзький є представником опорзиційної партії "Грпомадянська платформа". У Сенаті більшість мандатів належить опозиції, що ускладнює правлячій партії "Право і cправедливість" прийняття законів.

Польські ЗМІ повідомляють подробиці інциденту. За інформацією телеканалу TVN24, всередині посилки був нітроцелюлозний порох, який використовується у стрілецькій зброї та артилерії.

Лист містив погрози не лише Гродзькому, але і його однопартійцям: голові "Громадянської платформи" Дональду Туску, депутатам Сейму Даріушу Йонському та Павелу Ковалю, а також ветерану Варшавського повстання Ванді Трачик-Ставській.

Автор листа підписався "лісовим вартовим".

Видання нагадує, що раніше лист із погрозами отримав Дональд Туск, у цій справі триває розслідування.