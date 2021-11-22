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Україна і партнери наполягають на відсутності винятків для "Північного потоку-2" у законодавстві ЄС - Кулеба

Понеділок, 22 листопада 2021, 08:59

Україна та партнери наполягають, що газопровід "Північний потік-2" має бути підпорядкований духу та літері Третього енергетичного пакета ЄС, незважаючи на зусилля російських лобістів та юристів створити виняток для газопроводу. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба він в ефірі телеканалу "Україна 24" у неділю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Україна разом із низкою країн ЄС та Єврокомісією наполягає, що "Північний потік-2" має бути повністю підпорядкований не лише духу, а й букві Третього енергетичного пакета ЄС. Ми працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити "Північний потік-2" на північну зброю", – сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, Росія тисне на ЄС сертифікацією "Північного потоку-2". 

"Північний потік-2" давно має бути запущений і працювати, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося - це результат наших спільних зусиль. Ми разом із партнерами суттєво загальмували реалізацію цього проєкту та виграли багато часу для кращих умов щодо протистояння з Росією", – зазначив Кулеба.

"Ми бачимо зусилля юристів та лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для "Північного потоку-2". Але ми наполягаємо, що винятків бути не повинно", - додав він.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Через це рішення введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

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