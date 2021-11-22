В Італії через небезпечні вулканічні гази частково евакуюють острів

Мер італійського острова Вулькано біля північного узбережжя Сицилії розпорядився про часткову нічну евакуацію району поблизу гавані через побоювання щодо потенційно небезпечних газів від вулканічної активності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Розпорядження, яке діє з понеділка і протягом найближчого місяця, означає, що близько 300 жителів не зможуть спати в своїх будинках між 23:00 та 6 ранку.

На острові, який є частиною Еолійського архіпелагу, також буде заборонений туризм.

"Сон не дозволить їм виявити ризики", - пояснив мер Марко Джорджіанні, додавши, що евакуйовані будуть розміщені в іншому місці на острові.

У звіті минулого тижня Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV) заявив, що рівень вуглекислого газу був "аномально високим" навколо кратера вулкана, який востаннє вивергався з 1888 по 1890 рік.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що кілька сімей вже покинули свої будинки наприкінці жовтня через гази після того, як агентство цивільного захисту випустило попередження про "значні" зміни вулканічних параметрів.

Муніципалітет надасть гранти, щоб допомогти тим, хто змушений знайти інше місце для проживання, але життя на острові протягом дня триватиме як завжди, сказав Джорджіанні.