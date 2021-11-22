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В Италии из-за опасных вулканических газов частично эвакуируют остров

Понедельник, 22 ноября 2021, 16:52

Мэр итальянского острова Вулькано у северного побережья Сицилии распорядился о частичной ночной эвакуации района вблизи гавани из-за опасений потенциально опасных газов от вулканической активности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Распоряжение, действующее с понедельника и на протяжении ближайшего месяца, означает, что около 300 жителей не смогут спать в своих домах между 23:00 и 6 утра.

На острове, являющемся частью Эолийского архипелага, также будет запрещен туризм.

"Сон не позволит им выявить риски", - объяснил мэр Марк Джорджианни, добавив, что эвакуированные будут размещены в другом месте на острове.

В отчете прошлой недели Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) заявил, что уровень углекислого газа был "аномально высоким" вокруг кратера вулкана, который в последний раз извергался с 1888 по 1890 год.

Местные СМИ сообщают, что несколько семей уже покинули свои дома в конце октября из-за газов после того, как агентство гражданской защиты выпустило предупреждение о "значительных" изменениях вулканических параметров.

Муниципалитет предоставит гранты, чтобы помочь тем, кто вынужден найти другое место для проживания, но жизнь на острове в течение дня будет продолжаться как всегда, сказал Джорджианни.

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Италия
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