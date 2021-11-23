У Польщі пробувала прорвати кордон група з 50 мігрантів

Польські прикордонники повідомляють про 174 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі за останню добу, в одному випадку це була група з 50 мігрантів.

Про це прикордонна служба повідомила вранці 23 листопада, пише "Європейська правда".

"На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться у повідомленні.

Wczoraj tj.22.11 na gr.🇵🇱🇧🇾odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Також за цю добу щодо 66 мігрантів, яким все ж вдалось потрапити в країну, ухвалили рішення про видворення.

У свою чергу, поліція Підляського воєводства повідомила про затримання ще 6 водіїв, які допомагали 23 мігрантам продовжити подорож далі вглиб ЄС.

Wczoraj 👮‍♀️👮 @PolskaPolicja zatrzymali 6 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to 2 obywatele Uzbekistanu i obywatele Kazachstanu, Turcji, Sri Lanki i Polski. Kurierzy chcieli przewieźć 23 osoby.#NaStrażyGranicy pic.twitter.com/kvmcvXG10f — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 23, 2021

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Затримані виявлись громадянами Польщі, Туреччини, Казахстану, Узбекистану та Шрі-Ланки.

Напередодні наймасовіша група мігрантів, що намагалась силою перетнути кордон, налічувала 150 осіб.

Також повідомлялось про затримання одразу трьох українців за перевезення нелегальних мігрантів, один віз майже 30 людей.

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