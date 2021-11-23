Прем’єр Франції йде на самоізоляцію через позитивний тест на коронавірус
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок 22 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, у зв’язку з чим найближчий тиждень працюватиме віддалено.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство AFP.
У пресслужбі Кастекса розповіли, що його графік на наступні шість днів скоригують, щоб він міг продовжувати працювати на самоізоляції.
З часу щеплення прем’єр-міністра від коронавірусу минуло вже більше шести місяців - свою першу дозу вакцини AstraZeneca він отримав в середині березня.
Спершу Кастекс відмовлявся вакцинуватися раніше, ніж дійде черга до його вікової групи, але згодом вирішив зробити це публічно, щоб на тлі хвилі сумнівів щодо препарату AstraZeneca у Європі повернути громадську довіру до неї.
Як відомо, щеплення від коронавірусу захищає від тяжкого перебігу захворювання та летальних наслідків, але не гарантує захист від зараження.
У соцмережах Кастекса вже розкритикували за те, що він та колеги, як свідчать кілька відеозаписів з публічних подій, останнім часом не особливо переймався дотриманням заходів безпеки і вітав гостей без маски та з рукостисканнями, пише BFMTV. Втім, усі учасники заходу мали ковід-сертифікати.
Soirée 100% ch’ti ce mardi soir au ministère de l’@Interieur_Gouv où @GDarmanin avait invité les élus des Hauts-de-France, à l’occasion du congrès des maires. Gros succès pour l’invité surprise @JeanCASTEX! pic.twitter.com/nAvcvmlVcn— Julien Lécuyer (@JLcuyer) November 16, 2021