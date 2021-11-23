Прем’єр Франції йде на самоізоляцію через позитивний тест на коронавірус

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок 22 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, у зв’язку з чим найближчий тиждень працюватиме віддалено.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство AFP.

У пресслужбі Кастекса розповіли, що його графік на наступні шість днів скоригують, щоб він міг продовжувати працювати на самоізоляції.

З часу щеплення прем’єр-міністра від коронавірусу минуло вже більше шести місяців - свою першу дозу вакцини AstraZeneca він отримав в середині березня.

Спершу Кастекс відмовлявся вакцинуватися раніше, ніж дійде черга до його вікової групи, але згодом вирішив зробити це публічно, щоб на тлі хвилі сумнівів щодо препарату AstraZeneca у Європі повернути громадську довіру до неї.

Як відомо, щеплення від коронавірусу захищає від тяжкого перебігу захворювання та летальних наслідків, але не гарантує захист від зараження.

У соцмережах Кастекса вже розкритикували за те, що він та колеги, як свідчать кілька відеозаписів з публічних подій, останнім часом не особливо переймався дотриманням заходів безпеки і вітав гостей без маски та з рукостисканнями, пише BFMTV. Втім, усі учасники заходу мали ковід-сертифікати.