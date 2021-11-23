Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Прем’єр Франції йде на самоізоляцію через позитивний тест на коронавірус

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:58

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок 22 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, у зв’язку з чим найближчий тиждень працюватиме віддалено.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство AFP.

У пресслужбі Кастекса розповіли, що його графік на наступні шість днів скоригують, щоб він міг продовжувати працювати на самоізоляції.

Читайте також
Прем’єр Франції закликав до "загальної мобілізації" через нову хвилю епідемії

З часу щеплення прем’єр-міністра від коронавірусу минуло вже більше шести місяців - свою першу дозу вакцини AstraZeneca він отримав в середині березня. 

Спершу Кастекс відмовлявся вакцинуватися раніше, ніж дійде черга до його вікової групи, але згодом вирішив зробити це публічно, щоб на тлі хвилі сумнівів щодо препарату AstraZeneca у Європі повернути громадську довіру до неї. 

Як відомо, щеплення від коронавірусу захищає від тяжкого перебігу захворювання та летальних наслідків, але не гарантує захист від зараження.

У соцмережах Кастекса вже розкритикували за те, що він та колеги, як свідчать кілька відеозаписів з публічних подій, останнім часом не особливо переймався дотриманням заходів безпеки і вітав гостей без маски та з рукостисканнями, пише BFMTV. Втім, усі учасники заходу мали ковід-сертифікати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Рецепт судової реформи: як український досвід може допомогти Грузії та Молдові

Від корупції та несправедливості в судах так само страждають і громадяни Грузії чи Молдови, адже корінь проблем у нас спільний.
23 листопада 2021 — Галина Чижик, Центр протидії корупції

"Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України

Вже почали з’являтися нові обмеження. Поки що – в окремих країнах. І якщо українська влада це не врахує, навесні проблем для туристів може побільшати.
22 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС

Криза, створена спробами шантажувати ЄС хвилею мігрантів, переходить у нову фазу. Як тепер діятимуть Лукашенко та Путін?
22 листопада 2021 — Марія Авдєєва, Юрій Панченко