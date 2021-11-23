Премьер Франции идет на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник 22 ноября получил положительный тест на коронавирус, в связи с чем ближайшую неделю будет работать удаленно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство AFP.

В пресс-службе Кастекса рассказали, что его график на следующие шесть дней будет скорректирован, чтобы он мог продолжать работать на самоизоляции.

Со времени прививки премьер-министра от коронавируса прошло уже более 6 месяцев – свою первую дозу вакцины AstraZeneca он получил в середине марта.

Сначала Кастекс отказывался вакцинироваться раньше, чем дойдет очередь до его возрастной группы, но впоследствии решил сделать это публично, чтобы на фоне волны сомнений относительно AstraZeneca в Европе вернуть общественное доверие к ней.

Как известно, прививка от коронавируса не гарантирует защиту от заражения, но защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

В соцсетях Кастекса уже раскритиковали за то, что он и коллеги, как свидетельствуют несколько видеозаписей с публичных событий, в последнее время не особо беспокоился о соблюдении мер безопасности и приветствовал гостей без маски и с рукопожатиями, пишет BFMTV. Впрочем, все участники мероприятия были с ковид-сертификатами.