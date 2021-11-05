Прем’єр Франції закликав до "загальної мобілізації" через нову хвилю епідемії

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс закликав громадян до "загальної мобілізації" в питанні вакцинації від коронавірусу через нову хвилю епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Зокрема, Жан Кастекс закликав не зволікати зі щепленням підсилюючою третьою дозою людям, яким час це зробити, особливо старшим 65 років.

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"Епідемія ще не позаду - ні у Франції, ні десь інде у світі, ще не можна послаблювати пильність", - заявив він.

Прем’єр зазначив, що днями уряд фіналізує проєкт закону, що визначить набір заходів для подальшої боротьби з епідемією. За його словами, він буде грунтуватися на принципах "прагматизму, пропорційності заходів і прозорості".

Показники захворюваності у Франції останнім часом знову почали зростати, але все ще набагато нижчі, ніж максимуми попередніх хвиль епідемії. Найбільший з часу попередньої хвилі - 10 050 - зареєстрували 3 листопада.

Під час літньої хвилі епідемії в країні реєстрували до 28 тисяч хворих, а осінньої 2020 і весняної 2021 року - близько 60 тисяч. Населення Франції - близько 67 млн осіб.

З кінця літа 2021 року в країні широко використовуються ковід-сертифікати як перепустка до низки закладів, а для деяких професій вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Нижня палата парламенту Франції вже проголосувала за те, щоб дозволити уряду продовжувати застосовувати режим COVID-перепусток до 31 липня 2021 року.

За даними Європейського центру з попередження і контролю захворювань, зараз в країні повністю щеплені майже 81% дорослого населення.