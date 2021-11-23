Два передані США патрульні катери типу Island прибули в Україну
Вівторок, 23 листопада 2021, 10:49
Два патрульні катери класу Island, надані Україні в рамках безпекової допомоги США, прибули в Україну.
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю командування ВМС України, пише "Європейська правда".
23 листопада два патрульні катери типу Island прибули на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор. Вони отримали назви "Фастів" та "Суми".
"Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт", - йдеться у повідомленні.
Після проходження митного контролю і розвантаження катери відбуксирують до місць базування та підготують до експлуатації.
Катери забезпечуватимуть морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США Україні, яка триває з 2014 року.