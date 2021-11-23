Два переданных США патрульных катера типа Island прибыли в Украину

Два патрульных катера класса Island, предоставленные Украине в рамках помощи США в сфере безопасности, прибыли в Украину.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования ВМС Украины, пишет "Европейская правда".

23 ноября два патрульных катера типа Island прибыли на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор. Они получили названия "Фастов" и "Сумы".

"Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди, уже в сопровождении кораблей ВМС, конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

После прохождения таможенного контроля и разгрузки катера отбуксируют в места базирования и подготовят к эксплуатации.

Катера будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи США, которая продолжается с 2014 года.