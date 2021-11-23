ЄСПЛ визнав порушенням дії Анкари щодо 400 суддів і прокурорів після спроби держперевороту

Європейський суд з прав людини визнав, що Туреччина діяла незаконно у справах щодо понад 400 суддів та прокурорів, затриманих невдовзі після невдалої спроби держперевороту у 2016 році.

Повідомлення про відповідне рішення ЄСПЛ опублікував 23 листопада.

У справі "Туран проти Туреччини" позивачами виступили 427 громадян Туреччини, які на той час були співробітниками Касаційного суду або Вищого адміністративного суду.

Позов стосується їхнього арешту і досудового утримання під вартою за підозрами в причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, на якого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган покладає відповідальність за організацію спроби перевороту.

Заявники поскаржилися, що їх утримували з порушенням національного законодавства щодо арешту і досудового тримання під вартою представників судової системи. Вони оспорювали твердження, що факти у справі не давали їм можливості претендувати на процедурні запобіжники, які створені для усіх суддів і прокурорів, та що суди, які ухвалювали рішення щодо них, не мали повноважень для цього.

Окремі заявники поскаржились також, що їх взяли під арешт без достатніх підстав і на невиправдано тривалий термін.

Суд встановив порушення ст. 5 §1 ЄКПЛ (право на свободу і особисту недоторканність). Кожному присудили компенсацію у розмірі 5000 євро.