ЕСПЧ признал нарушением действия Анкары в отношении 400 судей и прокуроров после попытки госпереворота

Европейский суд по правам человека признал, что Турция действовала незаконно по делам более 400 судей и прокуроров, задержанных вскоре после неудачной попытки госпереворота в 2016 году.

Уведомление о соответствующем решении ЕСПЧ опубликовал 23 ноября.

В деле "Туран против Турции" истцами выступили 427 граждан Турции, которые в то время являлись сотрудниками Кассационного суда или Высшего административного суда.

Иск касается их ареста и досудебного заключения под стражей по подозрениям в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возлагает ответственность за организацию попытки переворота.

Заявители пожаловались, что они содержались с нарушением национального законодательства об аресте и досудебном содержании под стражей представителей судебной системы. Они оспаривали утверждение, что факты по делу не позволяли им претендовать на процедурные предохранители, созданные для всех судей и прокуроров, и что суды, принимавшие решения по ним, не имели полномочий для этого.

Некоторые заявители пожаловались также, что их взяли под арест без достаточных оснований и на неоправданно длительный срок.

Суд установил нарушение ст. 5 §1 ЕКПЧ (право на свободу и личную неприкосновенность). Каждому присудили компенсацию в размере 5000 евро.