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У Франції виявили понад 30 тисяч нових випадків COVID-19 – найбільше з літа

Вівторок, 23 листопада 2021, 20:18

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив про істотне зростання числа нових випадків коронавірусу за останні 24 години.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

У виступі перед депутатами Веран заявив про 30 тисяч нових випадків коронавірусу за минулу добу.

Слід зазначити, що такої цифри не було з літа, а саме 11 серпня, коли було оголошено про 30 920 нових випадків.

"Це дуже значне зростання захворюваності, що свідчить про те, що ми, на жаль, перебуваємо на п’ятій хвилі епідемії", – попередив міністр, нагадавши про важливість вакцинації, щоб зупинити прогресування вірусу та уникнути важких випадків.

"Шість мільйонів французів, які можуть бути вакциновані, ще не вакциновані, це занадто багато", – сказав Олів’є Веран.

"Ми повинні перестати говорити: "Я чекаю, у нас недостатньо ретроспективних даних. У нас є ретроспектива, і ми знаємо, що вакцина працює. Ми також маємо достатню ретроспективу, щоб знати, що у вас в 12 разів більше шансів отримати важку форму хвороби, коли ви не вакциновані" - підкреслив міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс у понеділок 22 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, у зв’язку з чим найближчий тиждень працюватиме віддалено.

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Франція
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