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Во Франции обнаружили более 30 тысяч новых случаев COVID-19 – больше всего с лета

Вторник, 23 ноября 2021, 20:18

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о существенном росте числа новых случаев коронавируса за последние 24 часа.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

В выступлении перед депутатами Веран заявил о 30 тысячах новых случаев коронавируса за минувшие сутки.

Следует отметить, что такой цифры не было с лета, а именно 11 августа, когда было объявлено о 30 920 новых случаях.

"Это очень значительный рост заболеваемости, свидетельствующий о том, что мы, к сожалению, находимся на пятой волне эпидемии", – предупредил министр, напомнив о важности вакцинации, чтобы остановить прогрессирование вируса и избежать тяжелых случаев.

"Шесть миллионов французов, которые могут быть вакцинированы, еще не вакцинированы, это слишком много", – сказал Оливье Веран.

"Мы должны перестать говорить: "Я жду, у нас недостаточно ретроспективных данных. У нас есть ретроспектива и мы знаем, что вакцина работает. У нас также есть достаточная ретроспектива, чтобы знать, что у вас в 12 раз больше шансов получить тяжелую форму болезни, если вы не вакцинированы" - подчеркнул министр.

Напомним, премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник 22 ноября получил положительный тест на коронавирус, в связи с чем ближайшую неделю будет работать отдаленно.

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Франция
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