Німеччина не виключає локдаун, навіть для вакцинованих

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заяви, що ситуація з коронавірусом у Німеччині настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, навіть якщо це викличе ажіотаж у ЗМІ, коли ми не можемо нічого виключати", — сказав Шпан.

Шпан також сказав, що міністерство охорони здоров'я веде переговори з компанією Pfizer та іншими компаніями, щоб замовити ліки для лікування COVID-19.

Австрія стане першою країною в Західній Європі, яка відновить повний локдаун цієї осені, щоб подолати нову хвилю інфекцій, і з лютого вимагатиме обов’язкової вакцинації всього населення.

У п’ятницю Німеччина повідомила про 52 970 нових випадків коронавірусу та 201 смертельний випадок, в результаті чого загальна кількість смертей досягла 98 739.

Канцлерка Ангела Меркель заявила в четвер, що в районах, де лікарні стають небезпечно переповненими пацієнтами з COVID-19, значна частина суспільного життя буде обмежена тими, хто був вакцинований або одужав від хвороби.

Очікується, що верхня палата парламенту Німеччини ухвалить нові заходи щодо коронавірусу в п’ятницю.

Напередодні Меркель та прем’єри федеральних земель погодили список заходів, щоб стримувати епідемію коронавірусу в країні.

Серед іншого, лідери визначилися з пороговими значеннями різних показників, після яких буде запроваджуватись так зване правило 2G та 2G-plus ("дозволено тільки для тих, хто щеплений або перехворів"), та про зобов’язання вакцинуватися для окремих груп.