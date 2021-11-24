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Бундесвер вводит обязательную вакцинацию

Среда, 24 ноября 2021, 10:30

После месяцев внутренних споров германский бундесвер вводит общую обязанность вакцинации против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации F.A.Z.

Руководство министерства и представители штаба согласились включить вакцинацию против коронавируса в перечень обязательных прививок для всех женщин и мужчин в вооруженных силах.

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Поскольку отказ от вакцинации в войсках ставит под угрозу операции бундесвера, он стал первым учреждением в Германии, которое ввело всеобщее обязательство вакцинации.

Военные, отказывающиеся сделать это, могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам.

Отказ многих служащих уже привел к высокому уровню инфицирования в войсках. По данным онлайн-портала Augen, в понедельник заразились около 1200 солдат.

Еще 10 ноября в бундесвере дали указание привлекать к оказанию административной помощи только полностью вакцинированных военных.

К середине декабря 12 000 солдат должны быть привлечены для оказания помощи с вакцинацией, среди прочего в домах престарелых.

Напомним, в среду 24 ноября Германия с населением 83 млн человек в очередной раз зарегистрировала новый максимум заражений - 67 тысяч в сутки. Семидневный показатель заражений тоже рекордный и почти достиг 400 на 100 000 населения.

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Германия Вакцины Коронавирус
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