Brexit: торговельні переговори ЄС і Британії, ймовірно, триватимуть і наступного року

Переговори між ЄС та Великою Британією щодо торгових правил Північної Ірландії, ймовірно, продовжаться наступного року.

Як пише Politico, про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда".

Шефчович визнав, що був "ймовірно занадто амбітним", коли раніше заявляв, що обговорення митних та продовольчих перевірок чи ролі Суду Європейського Союзу можуть бути завершені до Різдва.

"Я думаю, що за наявності чіткої політичної волі з боку Британії ці проблеми можна було б вирішити. Але дивлячись на те, як далеко ми просунулися за останні чотири тижні, на рівень деталізації, який хочуть обговорити наші британські партнери, я знаю, що ми, ймовірно, не зможемо вирішити всі питання до кінця року", - сказав він.

Обидві сторони вже кілька місяців сперечаються про те, як контролювати торгівлю між Британією та Північною Ірландією, яка є частиною Британії, але залишається на єдиному ринку ЄС відповідно до Угоди про вихід з ЄС, підписаної обома сторонами у 2019 році.

Шефчович підкреслив, що сподівається, що Британія та ЄС все ж таки зможуть домогтися "вирішального прогресу цього тижня" у питанні торгівлі ліками, що "дасть позитивний імпульс" для решти переговорів.

Ліки є нагальною проблемою, оскільки пільговий період для прикордонних перевірок та дозволів регулюючих органів на ліки спливає наприкінці року. Хоча Британія вирішила в односторонньому порядку продовжити цей пільговий період, існує ризик невизначеності та порушень, якщо обидві сторони не досягнуть угоди до кінця січня.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія готує "стримувальний пакет", що дозволить Брюсселю швидко запровадити мита на експорт з Британії, якщо Лондон в односторонньому порядку призупинить правила торгівлі в Північній Ірландії.