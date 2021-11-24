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Brexit: торговые переговоры ЕС и Британии, вероятно, будут продолжаться и в следующем году

Среда, 24 ноября 2021, 13:44

Переговоры между ЕС и Великобританией относительно торговых правил Северной Ирландии, вероятно, продолжатся в следующем году.

Как пишет Politico, об этом заявил  вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, сообщает "Европейская правда".

Шефчович признал, что был "вероятно слишком амбициозен", когда ранее заявлял, что обсуждения таможенных и продовольственных проверок или роли Суда Европейского Союза могут быть завершены до Рождества.

"Я думаю, что при наличии четкой политической воли со стороны Великобритании эти ... проблемы можно было бы решить. Но, глядя на то, как далеко мы продвинулись за последние четыре недели, на уровень детализации, который хотят обсудить наши британские партнеры, я знаю, что мы, вероятно, не сможем решить все вопросы до конца года", - сказал он.

Обе стороны уже несколько месяцев спорят о том, как контролировать торговлю между Великобританией и Северной Ирландией, которая является частью Британии, но остается на едином рынке ЕС в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС, подписанным обеими сторонами в 2019 году.

Шефчович подчеркнул, что надеется, что Великобритания и ЕС все же смогут добиться "решающего прогресса на этой неделе" в вопросе торговли лекарствами, что "даст положительный импульс" для остальной части переговоров.

Лекарства являются насущной проблемой, поскольку льготный период для пограничных проверок и разрешений регулирующих органов на лекарства истекает в конце года. Хотя Великобритания решила в одностороннем порядке продлить этот льготный период, существует риск неопределенности и нарушений, если обе стороны не достигнут соглашения до конца января.

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Brexit Великобритания
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