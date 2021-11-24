Британська депутатка обурена забороною брати дитину на засідання парламенту

Британська депутатка висловила обурення після того, як їй сказали, що відвідувати дебати в парламенті з тримісячним сином заборонено правилами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Стелла Крізі з Лейбористської партії наполягає, що "політика і батьківство можуть суміщатися", після того, як їй повідомили, що їй не слід сидіти в Палаті громад зі своєю дитиною.

У вівторок Крізі привела дитину на дебати у Вестмінстер Хол, а потім отримала листа з офісу віцеспікера Елеонор Лейнг, в якому йдеться, що це не відповідає правилам "поведінки та ввічливості".

Вона сказала, що цей докір став для неї новиною, оскільки вона часто брала свого сина, якого годує грудьми, а перед ним свою дочку, до Палати громад.

Спікер Палати громад Ліндсі Гойл виступив з цим питанням на початку роботи парламенту в середу, сказавши, що "надзвичайно важливо" для батьків маленьких дітей "повноцінно брати участь у роботі цієї палати".

Він додав, що порада, дана депутатці від лейбористів, "правильно відображає діючі правила", але що "правила потрібно розглядати в контексті, і вони змінюються з часом".

Він уточнив, що Палата громад "повинна мати можливість функціонувати професійно і без завад", але "можуть бути випадки, коли спікер може діяти на власний розсуд".

Крізі підтримали інші депутати, зокрема, заступник прем’єра Домінік Рааб.

Стелла Крізі є давньою захисницею прав матерів у парламенті, яка раніше агітувала за голосування через довірених осіб і відпустку по вагітності та пологах для молодих батьків.