Британская депутат возмущена запретом брать ребенка на заседание парламента

Британская депутат выразила возмущение после того, как ей сказали, что посещать дебаты в парламенте с трехмесячным сыном запрещено правилами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Politico.

Стелла Кризи из Лейбористской партии настаивает, что "политика и родительство могут совмещаться", после того, как ей сообщили, что ей не следует сидеть в Палате общин со своим ребенком.

Во вторник Кризи принесла своего ребенка на дебаты в Вестминстер Холл, а затем получила письмо из офиса вице-спикера Элеонор Лейнг, в котором говорится, что это не соответствует правилам "поведения и вежливости".

Она сказала, что этот упрек стал для нее новостью, поскольку она часто брала своего сына, которого кормит грудью, а перед ним свою дочь в Палату общин.

Спикер Палаты общин Линдси Гойл выступил с этим вопросом в начале работы парламента в среду, сказав, что "чрезвычайно важно" для родителей маленьких детей "полноценно участвовать в работе этой палаты".

Он добавил, что совет, данный депутату от лейбористов, "правильно отражает действующие правила", но что "правила нужно рассматривать в контексте, и они меняются со временем".

Он уточнил, что Палата общин "должна иметь возможность функционировать профессионально и без помех", но "могут быть случаи, когда спикер может действовать по своему усмотрению".

Кризи поддержали другие депутаты, в частности заместитель премьера Доминик Рааб.

Стелла Кризи является давней защитницей прав матерей в парламенте, ранее агитировавшей за голосование через доверенных лиц и отпуск по беременности и родам для молодых родителей.