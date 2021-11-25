У Сенаті США закликають збільшити поставки летальної зброї Україні

Двоє сенаторів США наполягають на збільшенні постачань летальної зброї Києву на тлі нарощення Росією військ та техніки вздовж східного кордону України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Сенсори Роб Портман та Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону для озброєння України ще на 50 мільйонів доларів у рамках щорічного законодавства в галузі оборонної політики, яке обговорюється в Сенаті.

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Двопартійний пакет пропонує збільшити допомогу Пентагону Україні в галузі безпеки до 350 мільйонів доларів та визначити 125 мільйонів доларів із цієї суми на летальну зброю.

Ця пропозиція з'явилася на тлі побоювань з обох боків Атлантики, що останнє нарощування російської військової сили на кордоні з Україною може бути підготовкою до вторгнення.

З Капітолійського пагорба дедалі голосніше звучать заклики до адміністрації Байдена діяти швидко, щоб стримати Росію, зокрема поставивши Україні більше зброї.

Портман, який є співголовою групи підтримки України в Сенаті, закликав президента Джо Байдена направити більше допомоги на додаток до нової поставки пари патрульних катерів берегової охорони.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, на тлі нарощення Росією сил біля українського кордону.

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