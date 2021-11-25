В Сенате США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

Два сенатора США настаивают на увеличении поставок летального оружия Киеву на фоне наращивания Россией войск и техники вдоль восточной границы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Сенсоры Роб Портман и Джин Шахин стремятся увеличить финансирование Пентагона для вооружения Украины еще на 50 миллионов долларов в рамках обсуждаемого в Сенате ежегодного законодательства в области оборонной политики.

Читайте также Посол объяснила, почему Германия отказывает Украине в вооружении

Двухпартийный пакет предлагает увеличить помощь Пентагону Украине в области безопасности до 350 миллионов долларов и определить 125 миллионов долларов из этой суммы на летальное оружие.

Это предложение появилось на фоне опасений по обе стороны Атлантики, что последнее наращивание российской военной силы на границе с Украиной может быть подготовкой к вторжению.

С Капитолийского холма все громче звучат призывы к администрации Байдена действовать быстро, чтобы сдержать Россию, в частности, поставив Украине больше оружия.

Портман, являющийся сопредседателем группы поддержки Украины в Сенате, призвал президента Джо Байдена направить больше помощи в дополнение к новой поставке пары патрульных катеров береговой охраны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие, на фоне наращивания Россией сил у украинской границы.

Читайте подробно: Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу