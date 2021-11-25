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Дональд Туск стане спеціальним гостем Київського безпекового форуму

Четвер, 25 листопада 2021, 13:41

Президент Європейської народної партії Дональд Туск стане спеціальним гостем Київського безпекового форуму.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі КБФ.

Саме Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежність України після референдуму 1 грудня 1991 року.

Форум відбудеться у Києві 1 грудня, "Європейська правда" виступить медіапартнером заходу.

Цьогорічний форум присвячений 30-й річниці незалежності України та національного референдуму, проведеного 1 грудня 1991 року, який утвердив державність і закріпив міжнародно-правову недоторканність і непорушність кордонів України.

Серед почесних іноземних промовців будуть заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур, президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії Деймон Вілсон, головний редактор польської газети Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, всесвітньовідомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Нагадаємо, наприкінці жовтня колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск був обраний лідером головної опозиційної сили Польщі "Громадянська платформа".

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