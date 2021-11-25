Президент Европейской народной партии Дональд Туск станет специальным гостем Киевского форума по безопасности.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе КБФ.

Именно Польша стала первым государством мира, признавшим независимость Украины после референдума 1 декабря 1991 года.

Форум состоится в Киеве 1 декабря, "Европейская правда" выступит медиапартнером мероприятия.

Нынешний форум посвящен 30-летию независимости Украины и национального референдума, проведенного 1 декабря 1991 года, который утвердил государственность и закрепил международно-правовую неприкосновенность и незыблемость границ Украины.

Среди почетных иностранных ораторов будут заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии Дэймон Уилсон, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, всемирно известный историк и профессор Йельский университет Тимоти Снайдер.

Напомним, в конце октября бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был избран лидером главной оппозиционной силы Польши "Гражданская платформа".