Еврокомиссия может выделить 200 млн евро на защиту границы с Беларусью

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила о возможности предоставить 200 млн евро для Польши, Литвы и Латвии в защиту границы.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

В четверг глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский разговаривал по телефону с Ильвой Йоханссон. Как сообщили в министерстве, Каминский предоставил информацию о текущей ситуации на польско-белорусской границе. Он также подчеркнул, что кроме кризиса на польско-белорусской границе важна и судьба политических заключенных в Беларуси, требующая активизации участия всего Европейского Союза в усилиях по их освобождению.

В министерстве подчеркнули, что Йоханссон разделяет позицию Польши о том, что действия Беларуси должны встретить жесткий ответ со стороны Европейского Союза, и что режим Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Она также подчеркнула, что Еврокомиссия может перечислить 200 миллионов евро Польше, Литве и Латвии на охрану границы.

Каминский поделился польским видением ситуации и договорился о решительных действиях против режима Лукашенко путем введения санкций, а также осуществления совместных дипломатических действий в странах происхождения мигрантов.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила втрое увеличить материальную помощь Литве, Латвии и Польше в свете продолжающегося миграционного кризиса.