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Німеччина обмежила авіасполучення з ПАР через новий штам коронавірусу

П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:16

Через варіант коронавірусу, який недавно з'явився в Південно-Африканській республіці, федеральний уряд Німеччини вирішив обмежити повітряне сполучення з країною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel Online.

Федеральне міністерство охорони здоров'я оголосило у п'ятницю, що з вечора суботи країна вважатиметься районом із поширенням варіантів коронавірусу.

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"В результаті авіакомпаніям дозволено перевозити до Німеччини лише німецьких громадян", - заявило міністерство. 

Крім того, всі, хто в'їхав до Німеччини з ПАР, повинні будуть перебувати в карантині протягом 14 днів, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Експерт соціал-демократів у галузі охорони здоров'я Карл Ляутербах, якого також називають можливим новим міністром охорони здоров'я, написав у Twitter: "Ми маємо виграти час. Немає нічого гіршого, ніж новий варіант на хвилі, що зростає. Якщо попередні дані виявляться вірними, необхідно негайно ввести обмеження на поїздки".

Агентство з безпеки охорони здоров'я Британії оголосило, що виявлений у ПАР варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який суттєво відрізняється від того, що міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини проти COVID-19.

Через виявлений штам Британія заборонила польоти з ПАР, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні. Відстоюючи заборону, міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що коронавірус навчив вживати негайних дій. 

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанта COVID-19 B.1.1.529.

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Коронавірус Німеччина
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