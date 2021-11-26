Германия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Из-за недавно появившегося в Южно-Африканской республике варианта коронавируса федеральное правительство Германии решило ограничить воздушное сообщение со страной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.

Федеральное министерство здравоохранения объявило в пятницу, что с вечера субботы страна будет считаться районом с распространением вариантов коронавируса.

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"В результате авиакомпаниям разрешено перевозить в Германию только немецких граждан", – заявило министерство.

Кроме того, все, кто въехал в Германию из ЮАР, должны будут находиться в карантине в течение 14 дней, даже если они полностью вакцинированы.

Эксперт социал-демократов в области здравоохранения Карл Ляутербах, которого также называют возможным новым министром здравоохранения, написал в Twitter: "Мы должны выиграть время. Нет ничего хуже, чем новый вариант на фоне растущей волны. Если предварительные данные окажутся верными, необходимо немедленно ввести ограничения на поездки".

Агентство по безопасности здравоохранения Британии объявило, что обнаруженный в ЮАР вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, существенно отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины против COVID-19.

Из-за обнаруженного штамма Британия запретила полеты из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини. Отстаивая запрет, министр транспорта Грант Шаппс сказал, что коронавирус научил предпринимать немедленные действия.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.