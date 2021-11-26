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Португалія, де вакциновано 86% населення, повертає частину ковідних обмежень

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:29

Влада Португалії, де від коронавірусу вакциновано 86% населення, вирішила відновити деякі ковідні обмеження через два місяці після їх скасування. 

Про це повідомило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Нещодавнє зростання захворюваності на коронавірус змусило уряд діяти, заявив у четвер прем’єр-міністр Антоніу Кошта. Хоча він підкреслив, що країна не переживає спалаху такого масштабу, який спостерігається в інших країнах Європи.

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З 1 грудня носити маску знову стане обов’язково у закритих приміщеннях. Для входу в ресторани, кінотеатри та готелі необхідно пред’явити цифровий сертифікат, що підтверджує вакцинацію або одужання від коронавірусу. Навіть щеплені люди повинні мати негативний тест, щоб відвідувати лікарні, будинки для літніх людей, спортивні заходи, бари та дискотеки.

Крім того, кожен, хто прибуває рейсом з-за кордону, повинен надати негативний результат тесту на коронавірус. Уряд також рекомендував людям регулярно тестуватися та ха можливості працювати з дому.

Заходи необхідні, пояснив Кошта, через спалах захворюваності в деяких інших країнах ЄС, оскільки наближення зими зазвичай приносить більше респіраторних інфекцій. А також - через те, що сім’ї будуть тісно контактувати на Різдво.

Влада також стверджує, що немає потреби оголошенні локдауну в Португалії, оскільки лікарні справляються з напливом хворих.

Головне управління охорони здоров'я Португалії у четвер офіційно повідомило про 3150 нових випадків захворювання. 691 людину госпіталізували, при цьому 103 - у відділення інтенсивної терапії. 15 людей померли. Кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, є найвищою з вересня.

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Португалія Коронавірус Епідемія у цифрах
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