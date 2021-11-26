Португалия, где вакцинировано 86% населения, возвращает часть ковидных ограничений

Власти Португалии, где от коронавируса вакцинировано 86% населения, решили восстановить некоторые ограничения через два месяца после их отмены.

Об этом сообщило агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Недавний рост заболеваемости коронавирусом заставил правительство действовать, заявил в четверг премьер-министр Антониу Кошта. Хотя он подчеркнул, что страна не переживает вспышки такого масштаба, которая наблюдается в других странах Европы.

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С 1 декабря носить маску снова станет обязательно в закрытых помещениях. Для входа в рестораны, кинотеатры и гостиницы необходимо предъявить цифровой сертификат, подтверждающий вакцинацию или выздоровление от коронавируса. Даже привитые люди должны иметь отрицательный тест, чтобы посещать больницы, дома престарелых, спортивные мероприятия, бары и дискотеки.

Кроме того, каждый прибывающий рейсом из-за границы должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Правительство также рекомендовало людям регулярно тестироваться и по возможности работать из дома.

Меры необходимы, объяснил Кошта, из-за вспышки заболеваемости в некоторых других странах ЕС, поскольку приближение зимы обычно приносит больше респираторных инфекций. А также потому, что семьи будут тесно контактировать на Рождество.

Власти также утверждают, что нет необходимости объявлять локдаун в Португалии, поскольку больницы справляются с наплывом больных.

Главное управление здравоохранения Португалии в четверг официально сообщило о 3150 новых случаях заболевания. 691 человек госпитализирован, при этом 103 - в отделения интенсивной терапии. 15 человек скончались. Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, - наибольшее с сентября.