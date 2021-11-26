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Кулеба і нова глава МЗС Британії в першій розмові говорили про російську загрозу для України

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:27

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Британії Ліз Трасс провели першу телефонну розмову, в якій головною темою була загроза для України з боку РФ.

Як пише "Європейська правда", про це у комюніке повідомила українська сторона.

Дмитро Кулеба детально розповів британській колезі про загострення Росією ситуації на Донбасі та вздовж кордонів, що супроводжується пропагандою і деструктивними діями в рамках існуючих переговорних майданчиків. 

"Російська Федерація цілеспрямовано підважує Нормандський формат, незважаючи на активні зусилля України, Франції та Німеччини задля відновлення його роботи. Російська делегація фактично заблокувала діяльність Тристоронньої контактної групи. Збройні формування РФ унеможливлюють доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях", - зазначив міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна прагне політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, і наголосив на важливості консолідації міжнародної спільноти задля зміцнення безпеки України та Європи на тлі російської загрози.

"Ми закликаємо наших партнерів спільно працювати над комплексним пакетом стримування Росії від подальшої агресії, який включатиме, зокрема, посилення санкційного тиску та зміцнення оборонних спроможностей нашої держави", - сказав він.

Зазначається, що британська й українська сторони скоординували позиції перед засіданням міністрів закордонних справ держав-членів НАТО у Ризі 30 листопада - 1 грудня, участь в якому візьме і Україна.

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Велика Британія Кулеба
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