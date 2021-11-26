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Укр / Рус

Кулеба и новая глава МИД Британии в первом разговоре говорили о российской угрозе для Украины

Пятница, 26 ноября 2021, 14:27

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Британии Лиз Трасс провели первый телефонный разговор, в котором главной темой была угроза для Украины со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в коммюнике сообщила украинская сторона.

Дмитрий Кулеба подробно рассказал британской коллеге об обострении Россией ситуации на Донбассе и вдоль границ, что сопровождается пропагандой и деструктивными действиями в рамках существующих переговорных площадок.

"Российская Федерация целенаправленно игнорирует Нормандский формат, несмотря на активные усилия Украины, Франции и Германии для возобновления его работы. Российская делегация фактически заблокировала деятельность Трехсторонней контактной группы. Вооруженные формирования РФ делают невозможным доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированные территории".

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина стремится к политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, и подчеркнул важность консолидации международного сообщества для укрепления безопасности Украины и Европы на фоне российской угрозы.

"Мы призываем наших партнеров совместно работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, который будет включать, в частности, усиление санкционного давления и укрепление оборонных способностей нашего государства", - сказал он.

Отмечается, что британская и украинская стороны скоординировали позиции перед заседанием министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге 30 ноября - 1 декабря, в котором примет участие и Украина.

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Великобритания Кулеба
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