ЄС послабить контроль за експортом вакцин проти COVID-19

Європейський Союз заявив у п'ятницю, що пом'якшить свої обмеження на експорт вакцин проти COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Єврокомісія заявила, що з січня вона більше не вимагатиме від виробників вакцин спеціального дозволу на експорт за межі ЄС.

На початку цього року, коли вакцин не вистачало, ЄС запровадив механізм, щоб запобігти перепродажу доз, які він отримав від AstraZeneca, англо-шведської фармацевтичної компанії.

Систему експортного контролю, спрямовану на те, щоб великі фармацевтичні компанії дотримувалися своїх контрактів, ЄС використав у березні, коли було заблоковано партію більше чверті мільйона вакцин AstraZeneca, призначених для Австралії.

Коли виникла суперечка з AstraZeneca, ЄС значно відставав від Сполучених Штатів та інших країн у вакцинації від COVID-19. За словами Стелли Кіріакідес, комісара з питань охорони здоров’я, зараз блок вакцинував понад 65% населення ЄС.

ЄС і AstraZeneca заявили у вересні, що досягли угоди, щоб припинити свою юридичну боротьбу через повільні темпи поставок компанією вакцин проти COVID-19.

Представниця Єврокомісії ЄС Дана Спінант заявила, що "прозорість експорту" буде забезпечена новим механізмом моніторингу, який надаватиме комісії дані про експорт вакцин.

Спінант зазначила, що ЄС є найбільшим світовим постачальником вакцин проти COVID-19, експортується понад 1,3 мільярда доз у понад 150 країн.

На тлі нового значного зростання кількості інфекцій у ЄС президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вакцинацію необхідно посилити.

"Нам потрібно переконати більше людей зробити щеплення. Гарна новина полягає в тому, що у нас достатньо доз вакцини. До кінця цього тижня Європа доставить 1 мільярд доз нашим державам-членам", – сказала вона.