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ЕС ослабит контроль за экспортом вакцин против COVID-19

Пятница, 26 ноября 2021, 16:32

Европейский Союз заявил в пятницу, что смягчит свои ограничения на экспорт вакцин против COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Еврокомиссия заявила, что с января она больше не будет требовать от производителей вакцин специального разрешения на экспорт за пределы ЕС.

В начале этого года, когда вакцин не хватало, ЕС ввел механизм, чтобы предотвратить перепродажу доз, полученных от AstraZeneca, англо-шведской фармацевтической компании.

Систему экспортного контроля, направленную на то, чтобы крупные фармацевтические компании соблюдали свои контракты, ЕС использовал в марте, когда была заблокирована партия более четверти миллиона вакцин AstraZeneca, предназначенных для Австралии.

Когда возник спор с AstraZeneca, ЕС значительно отставал от Соединенных Штатов и других стран по вакцинации от COVID-19. По словам Стеллы Кириакидес, комиссара по здравоохранению, сейчас блок вакцинировал более 65% населения.

ЕС и AstraZeneca заявили в сентябре, что достигли соглашения, чтобы прекратить свою юридическую борьбу из-за медленных темпов поставок компанией вакцин против COVID-19.

Представитель Еврокомиссии ЕС Дана Спинант заявила, что "прозрачность экспорта" будет обеспечена новым механизмом мониторинга, который будет предоставлять комиссии данные об экспорте вакцин.

Спинант отметила, что ЕС является крупнейшим мировым поставщиком вакцин против COVID-19 т экспортирует более 1,3 миллиарда доз в более чем 150 стран.

На фоне нового значительного роста числа инфекций в ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что вакцинацию необходимо усилить.

"Нам нужно убедить больше людей привиться. Хорошая новость состоит в том, что у нас достаточно доз вакцины. До конца этой недели Европа доставит 1 миллиард доз нашим государствам-членам", – сказала она.

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Вакцины
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