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У Бельгії підтвердили перший випадок нового варіанта коронавірусу

П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:58

Бельгія підтвердила, що виявила один випадок нового варіанту коронавірусу, який спонукав Європу та Британію ввести обмеження на поїздки в окремі частини Африки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр охорони здоров'я Френк Ванденбруке повідомив, що варіант був виявлений у невакцинованої жінки, яка приїхала з Єгипту транзитом через Туреччину.

За його словами, 22 листопада у неї вперше був позитивний тест на COVID-19.

Варіант вірусу, відомий як B.1.1.529 і якому буде присвоєно назву Nu, за останній тиждень призвів до різкого сплеску випадків у Південній Африці. Наявні дані про цей варіант викликають побоювання, що він більш заразний і більш стійкий до розроблених вакцин.

Поки невідомо, чи залишаться вакцини ефективними проти нового варіанту.

Нагадаємо,  до європейських країн, які зупиняють авіасполучення або забороняють в’їзд з країн півдня Африки через виявлений варіант коронавірусу з численними мутаціями, додалися Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія.

Раніше про зупинку авіасполучення з країнами півдня Африки оголосили Британія та Німеччина.

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Бельгія Коронавірус
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