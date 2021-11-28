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В Австрії за перевезення нелегальних мігрантів затримані громадяни України

Неділя, 28 листопада 2021, 13:03

Австрійська влада заявила в суботу про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів до країни, серед затриманих - громадяни України. 

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Австрійська влада також конфіскувала 14 автомобілів, які використовувалися для перевезення мігрантів.

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Поліція землі Нижня Австрія заявила, що минулого місяця вона розпочала розслідування щодо групи, яка незаконно ввозила мігрантів із сербсько-угорський кордону через Словаччину та Чехію до Австрії. Мігрантів висаджували на північ від Відня.

15 підозрюваних у перевезенні людей виявились громадянами Молдови, України та Узбекистану. Кількість затриманих українців не уточнюється.

Вони були затримані переважно під час перевірок підозрілих автомобілів у середині листопада, а також у готелі Відня, заявила поліція. 

Усі затримані спробували втекти, коли їх зупинили правоохоронці.

За даними поліції, підозрювані перевезли понад 700 осіб, з яких в цілому стягнули понад 2,5 мільйона євро. З мігрантів брали від 4000 до 5000 євро з людини. 

Мігранти заявляли, що планують продовжити шлях до Німеччини - або потягом, або їх заберуть родичі.

Затриманих перевізників вербували у них на батьківщині через рекламу в соціальних мережах, яка пропонувала роботу водіями за 2–3 тисячі євро на місяць.

Нагадаємо, у Польщі останнім часом регулярно з’являються повідомлення про затримання українців за перевезення нелегальних мігрантів, які переходять кордон з території Білорусі.

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Австрія міграційна криза
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