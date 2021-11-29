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Латвія закликала НАТО і ЄС дати РФ сигнал на випадок ескалації з Україною

Понеділок, 29 листопада 2021, 08:06

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що важливо, щоб Європейський союз і НАТО стежили за ситуацією біля кордонів України і дали Росії сигнал, що у разі ескалації очікуються "дуже чіткі наслідки".

Про це він заявив після зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє 2Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Каріньш зазначив, що зараз у Європі спостерігається кілька загроз одночасно, і одна з них — гібридна атака на Латвію, Литву, Польщу та ЄС.

Ці країни змушені відображати організований нелегальний потік мігрантів, який прямує через кордони ЄС. Латвія, Литва та Польща відстоюють та захищають зовнішні кордони Євросоюзу, сказав він.

"У нас дуже чітка і єдина політика, і її підтримують наші партнери - ЄС і НАТО", - підкреслив Каріньш.

Другою загрозою в регіоні прем'єр-міністр назвав концентрацію російських військ біля кордонів України, тому важливо, щоб ЄС та НАТО стежили за ситуацією та дали Росії чіткий сигнал, що ескалація матиме наслідки.

Каріньш зазначив, що в Європі спостерігається зростання цін на електрику, а також на газ, що створюється штучно.

Також, за його словами, спостерігається кампанія дезінформації, яка дуже організовано та агресивно ведеться із Росії.

"Ми бачимо, що вона спрямована проти Польщі, і у ситуації на білоруському кордоні звинувачуються Польща, Литва та Латвія, а не Білорусь", - зазначив прем'єр-міністр.

У цій ситуації, за словами Каріньша, дуже важлива єдність країн ЄС та НАТО. Якщо Росія чи Білорусь думають, що такі загрози внесуть розкол між країнами ЄС і НАТО, то видно, що відбувається протилежне. У зв'язку з цим сьогоднішній візит дуже важливий, тому що підтверджує, що "ми обмінюємося інформацією та продовжуємо співпрацювати", наголосив прем'єр.

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Латвія Росія Альянс
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