На 17 жовтня у Франції запланували близько 500 акцій протесту

У суботу, 17 жовтня, по Франції запланували близько 500 акцій протесту та понад 90 демонстрацій.

Про це пише Le Figaro, інформує Європейська правда.

Очікується, що 17 жовтня масштабні протести охоплять французьку столицю.

"Очікуються заворушення, особливо на маршах у Парижі та інших великих містах, які ультраліві рухи, діючи як блок, ймовірно, спробують спровокувати за допомогою своєї звичайної тактики протистояння правоохоронним органам та спроб вчинення актів насильства вздовж маршрутів", – повідомили виданню в уряді.

Продовження протестів 17 жовтня активісти анонсували як "відновлення руху жовтих жилетів". Очікується, що цієї суботи у Парижі вийдуть на демонстрацію від 20 000 до 40 000 людей.

Серед інших, у суботу "Конфедерація селян" закликає фермерів вийти на вулиці, щоб висловити свій гнів через високу вартість життя, зокрема й у сільській місцевості.

Нагадаємо, у Франції уже близько місяця тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.