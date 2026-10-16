Франція та Німеччина уклали угоду щодо екологічного виробництва автомобілів

Франція та Німеччина досягли згоди щодо трансформації автомобільної промисловості з дотриманням кліматичних цілей Євросоюзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву від французького та німецького урядів.

Франція та Німеччина пропонують комплексний пакет заходів, який, зокрема, передбачає конкретні стимули для інвестицій, досліджень і розробок, виробництва в Європі та стійких ланцюгів постачання.

"Мета змін – суттєво скоротити викиди CO₂, одночасно зміцнюючи здатність Європи розробляти та виробляти електромобілі наступного покоління. Саме в цьому полягає "європейська перевага" на практиці: забезпечити, щоб перехід до екологічно чистої мобільності супроводжувався інвестиціями, інноваціями та виробництвом у Франції, Німеччині та всій Європі", – йдеться у заяві.

Такий збалансований підхід дозволить Європейському Союзу продовжувати реалізацію своїх кліматичних цілей, одночасно зміцнюючи технологічну суверенність, промислову базу та міжнародну конкурентоспроможність своєї автомобільної промисловості, заявляють в урядах цих країн.

Нагадаємо, торговельний баланс Європейського Союзу у серпні 2026 року зафіксував дефіцит у розмірі 25,2 млрд євро, що є збільшенням на 236%.

Також у Європарламенті вважають, що ЄС має адаптувати бюджет до кліматичних викликів.