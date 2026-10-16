Зеленський та прем’єр Фінляндії обговорили удари РФ та потребу України в укриттях

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо поспілкувалися щодо захисту України від російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У п'ятницю, 16 жовтня, Зеленський та Орпо обговорили потребу України в укриттях.

"Разом із Фінляндією ми заснували Коаліцію укриттів, і зараз потрібно прискорити цю роботу. У кожному українському місті та громаді мають бути нормальні укриття", – сказав український президент.

Також вони поспілкувалися щодо захисту українських регіонів від російських ударів по цивільній інфраструктурі.

"Нам постійно потрібні засоби для збиття ракет і дронів, для захисту життів людей та обʼєктів критичної інфраструктури. Будуть нові рішення на підтримку України вже цього місяця. Фінляндія завжди нам допомагає, і ми це дуже цінуємо", – додав Зеленський.

Цього дня Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.

Також український президент провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини Петером Мадяром. Зустріч відбулася на полях саміту ЄС в Брюсселі, вона проходила тет-а-тет.

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.

А Зеленський назвав свою зустріч із Мадяром "дуже хорошою".