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Прем'єр Албанії виступив за об'єднання з Косовом

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:38

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що проголосує за об'єднання Албанії та Косова у разі проведення референдуму з цього питання.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Рама зробив заяву під час міжурядової зустрічі між Албанією та Косовом у місті Ельбасан. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе об'єднання, він сказав, що проголосує за, і очікує на референдум у майбутньому. Він додав, що не знає, коли та як це станеться.

У свою чергу, косовський прем'єр Альбер Курті сказав, що референдум - це частина тривалого процесу, який знаходиться поза контролем його уряду.

На заяву негативно відреагував сербський уряд. Прем'єрка Анна Брнабіч заявила, що це "ще один камінь у підрив основ регіональної стабільності та безпеки".

Опитування, проведене Euronews Albania, показало, що 80% албанців виступають за об'єднання двох країн.

У ході зустрічі лідери також домовилися де-факто усунути кордони між двома країнами. Було підписано угоди про спрощення перевірки товарів, що переміщуються між країнами, скасування прикордонного контролю для транспортних засобів та запровадження п'ятирічних дозволів на проживання та роботу для громадян, які бажають переїхати до кожної країни.

Дипломи університету будуть визнані як у Косові, так і Албанії, як і відрахування на соціальне страхування.

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Косово Албанія
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