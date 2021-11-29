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Премьер Албании выступил за объединение с Косовом

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:38

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что проголосует за объединение Албании и Косова в случае проведения референдума по этому вопросу.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Рама сделал заявление во время межправительственной встречи между Албанией и Косовом в городе Эльбасан. Отвечая на вопрос журналистов о возможном объединении, он сказал, что проголосует за, и ожидает референдума в будущем. Он добавил, что не знает, когда и как это произойдет.

В свою очередь косовский премьер Альбин Курти сказал, что референдум - это часть длительного процесса, который находится вне контроля его правительства.

На заявление негативно отреагировало сербское правительство. Премьер Аной Брнабич заявила, что это "еще один камень в подрыв основ региональной стабильности и безопасности".

Опрос, проведенный Euronews Albania, показал, что 80% албанцев выступают за объединение двух стран.

В ходе встречи лидеры также договорились де-факто убрать границы между двумя странами. Были подписаны соглашения об упрощении проверки товаров, перемещающихся между странами, снятии пограничного контроля для транспортных средств и введении пятилетних разрешений на проживание и работу для граждан, желающих переехать в каждую страну.

Дипломы университета будут признаны как в Косове, так и в Албании, как и отчисления на социальное страхование.

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Косово Албания
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