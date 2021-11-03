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У Молдові думають ввести обов’язковий COVID-сертифікат на робочих місцях

Середа, 3 листопада 2021, 10:57

У Молдові Національна надзвичайна комісія у галузі громадського здоров'я розглядає можливість запровадження обов'язкового COVID сертифікату для працівників приватного та державного секторів.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Newsmaker з посиланням на координатора кампанії імунізації від COVID-19 Нінель Ревенко.

За її словами, вимога мати при собі сертифікати змотивує працівників зробити щеплення, і значно підвищить зацікавленість дорослого населення у вакцинації від COVID.

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Коли комісія ухвалить таке рішення, залежить від розвитку епідеміологічної ситуації в країні, зазначає Ревенко.

"Якщо продовжить зростати захворюваність і смертність, цей захід, швидше за все, запровадять", — пояснила Ревенко.

За її словами, що фахівці комісії зараз розглядають доцільність такого заходу, спираючись на досвід таких країн, як Франція, Португалія та Греція, в яких рівень вакцинації зріс унаслідок введення обов'язкового COVID-сертифікату на робочому місці.

Ревенко зазначила, що мова зовсім не йде про обов'язкову вакцинацію, а саме про COVID -сертифікати, які передбачають не лише доказ вакцинації, а й те, що людина за останні півроку перехворіла на коронавірус чи  отримала тест, який підтверджує наявність антитіл до захворювання.

Раніше Національна комісія з надзвичайних ситуацій у Молдові рекомендувала приватним та державним установам до 1 грудня вакцинувати 95% працівників, які часто контактують із громадянами.

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Молдова Коронавірус Вакцини
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