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Прискорене ухвалення оборонного бюджету США заблокували через "Північний потік-2"

Вівторок, 30 листопада 2021, 07:58

Республіканці у Сенаті США заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету через необхідність детального обговорення поправок, зокрема, щодо "Північного потоку-2".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

"Сенат проголосував 45 проти 51 за початок згортання дебатів щодо Закону про асигнування на національну оборону (NDAA), який визначає рівень витрат і політику Пентагону" - йдеться у повідомленні.

Щоб ухвалити документ за прискореною процедурою необхідні були 60 голосів зі 100.

Невдача у голосуванні відбулася через відмову демократів включити у пакет поправок до законопроєкту запропоновані республіканцями зміни.

Поправки включають пропозицію щодо санкцій, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", яку підтримують сенатори Республіканської партії Джеймс Ріш і Тед Круз. Прийнятий Палатою представників законопроєкт про оборону включав санкції, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Лідер демократів, здається, хоче поставити національну безпеку на останнє місце", – сказав лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Окрім газопроводу, республіканці хочуть голосувати за поправки щодо підтримки України та щодо Китаю.

Представник Білого дому повідомив The Hill, що адміністрація працює з законодавцями "над законодавчим пакетом санкцій у разі подальшого вторгнення Росії в Україну" з метою накласти на Росію максимальні покарання.

"Ми бачимо, що деякі члени Конгресу наголошують на санкціях, які насправді не стримують Росію, але загрожують трансатлантичній єдності, щоб набрати політичні очки у себе вдома - і таким чином затримують критичне фінансування національної безпеки з низки не пов'язаних питань. Це не має сенсу", – додав чиновник.

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік у вересні цього року. На початку жовтня документ надійшов на розгляд Сенату США. Для затвердження законопроєкту він має бути ухвалений в обох палатах Конгресу США, після чого обидві редакції повинні пройти процес узгодження та подані на підпис президентові США.

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США Північний потік-2
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