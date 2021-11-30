Зросла кількість жертв потужного шторму на півночі Туреччини

Кількість загиблих в результаті потужного шторму на півночі Туреччини зросла до шести.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих.

Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, також в результаті падіння стіни будинку в північній провінції Зонгулдак загинув будівельник. Одна людина загинула в Коджаелі, намагаючись закріпити дах свого будинку, який зносило вітром.

Також повідомлялося, що серед загиблих є іноземець.

Серед загиблих також жінка, яка загинула, намагаючись захистити сина від падіння даху в Есенюрті. Як повідомляється, і жінка, і її син були поховані під дахом, дитина зараз перебуває в лікарні.

Несприятливі погодні умови призвели до одноденного призупинення навчання у вівторок у 11 провінціях, включаючи 15-мільйонний Стамбул.

У Стамбулі влада закликала громадян пізно в понеділок не виходити на вулицю без необхідності через падіння предметів і забиті дороги. Рух на Босфорському мосту був ненадовго зупинений з міркувань безпеки, що призвело до багатогодинних заторів.

Жителі Стамбула постраждали від довгих черг на автобусних зупинках, оскільки було скасовано поромне сполучення, а також призупинено сполучення Metrobus через Босфор. Босфор також був закритий для руху суден в обох напрямках.