Выросло число жертв мощного шторма на севере Турции

Число погибших в результате мощного шторма на севере Турции увеличилось до шести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Две женщины погибли в стамбульских районах Эсеньюрт и Султангази, а также в результате падения стены дома в северной провинции Зонгулдак погиб строитель. Один человек погиб в Коджаэли, пытаясь закрепить крышу своего дома, которую уносило ветром.

Также сообщалось, что среди погибших есть иностранец.

Среди погибших также женщина, пытавшаяся защитить сына от падения крыши в Эсеньюрте. Как сообщается, и женщина, и ее сын были погребены под крышей, ребенок сейчас находится в больнице.

Неблагоприятные погодные условия привели к однодневной приостановке учебы во вторник в 11 провинциях, включая 15-миллионный Стамбул.

В Стамбуле власти призвали граждан поздно в понедельник не выходить на улицу без необходимости из-за падения предметов и забитых дорог. Движение на Босфорском мосту было ненадолго остановлено из соображений безопасности, что привело к многочасовым пробкам.

Жители Стамбула пострадали из-за длинных очередей на автобусных остановках, поскольку было упразднено паромное сообщение, а также приостановлено сообщение Metrobus через Босфор. Босфор также был закрыт для движения судов в обоих направлениях.