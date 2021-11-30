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Укр / Рус
Укр / Рус

Выросло число жертв мощного шторма на севере Турции

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Вторник, 30 ноября 2021, 09:19

Число погибших в результате мощного шторма на севере Турции увеличилось до шести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Две женщины погибли в стамбульских районах Эсеньюрт и Султангази, а также в результате падения стены дома в северной провинции Зонгулдак погиб строитель. Один человек погиб в Коджаэли, пытаясь закрепить крышу своего дома, которую уносило ветром.

Также сообщалось, что среди погибших есть иностранец.

Среди погибших также женщина, пытавшаяся защитить сына от падения крыши в Эсеньюрте. Как сообщается, и женщина, и ее сын были погребены под крышей, ребенок сейчас находится в больнице.

Неблагоприятные погодные условия привели к однодневной приостановке учебы во вторник в 11 провинциях, включая 15-миллионный Стамбул.

В Стамбуле власти призвали граждан поздно в понедельник не выходить на улицу без необходимости из-за падения предметов и забитых дорог. Движение на Босфорском мосту было ненадолго остановлено из соображений безопасности, что привело к многочасовым пробкам.

Жители Стамбула пострадали из-за длинных очередей на автобусных остановках, поскольку было упразднено паромное сообщение, а также приостановлено сообщение Metrobus через Босфор. Босфор также был закрыт для движения судов в обоих направлениях.

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Турция стихийные бедствия
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