Будущий вице-канцлер Германии призвал к общему локдауну для невакцинированных

Сопредседатель немецких "Зеленых" и будущий вице-канцлер призвал к национальному локдауну для невакцинированных, чтобы сдержать последнюю вспышку пандемии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Накануне переговоров во вторник между федеральными и региональными чиновниками по стратегии пандемии Роберт Хабек заявил, что только привитых или выздоровевших людей следует пускать в магазины не первой необходимости и "общественные заведения" по всей стране, а не только районах с наибольшим распространением коронавируса.

"Нам придется встретить зиму с последующими скоординированными мерами", – сказал Хабек. Он также заговорил о перспективе переноса или продления рождественских школьных каникул.

Как отмечается, переход к новой администрации под руководством социал-демократа Олафа Шольца осложнил координацию мер по пандемии с завершающим свою работу правительством канцлера Ангелы Меркель.

Очередной раунд переговоров между федеральными чиновниками и 16 премьер-министрами земель должен был состояться 9 декабря, но встречу перенесли на вторник, чтобы они смогли рассмотреть решение Конституционного суда о масштабах коронавирусных ограничений.

Ожидается, что суд определит юридические параметры для ограничительных мер, в частности, допустимы ли такие шаги, как ночной комендантский час и закрытие школ.

Саския Эскен, сопредседатель Социал-демократической партии Шольца, заявила во вторник, что, вероятно, потребуются дополнительные ограничения для невакцинированных и для публичных собраний, таких как футбольные матчи.

Она также отказалась исключить полный локдаун, как в соседней Австрии, ссылаясь на появление нового штамма "Омикрон".

После того как на прошлой неделе Германия преодолела порог в 100 000 смертей от пандемии, во вторник появились проблески положительных новостей, когда семидневный уровень заболеваемости снизился впервые почти за месяц.

Меркель постоянно занимала жесткую позицию по поводу ограничительных мер и критиковала новые правящие партии за замену закона о чрезвычайной ситуации менее широкими федеральными полномочиями. Новое правительство утверждает, что у земли достаточно инструментов в своем распоряжении.

На прошлой неделе Шольц заключил коалиционное соглашение с "Зелеными" и "свободными демократами", и правительство должно принести присягу на следующей неделе.